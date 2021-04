Bauer Uwe Abel: Iris Abel hat es beendet!

Obwohl Iris Abel via "Instagram" nur selten Updates aus ihrem Alltag gibt, scheinen sie einige Fan-Kommentare dennoch gewaltig zu nerven. Das unsere Promis sich immer wieder bitterbösen Anfeindungen via "Instagram" stellen müssen, ist leider nichts Neues. Doch Iris will sich dies scheinbar nicht mehr gefallen lassen. So hat sie die Kommentarfunktion unter den Bildern einfach ausgeschaltet und den Shitstorms unter ihren Bildern ein jähes Ende gesetzt. Iris ist allerdings nicht der einzige Promi, der diesen Wege gewählt hat...