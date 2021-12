Bauer Uwe Abel und Iris Abel: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Wie Iris berichtet, können sie und Uwe aktuell zwar keine großen Sprünge machen, aber halten sich dennoch wacker! So erläutert die Bauern-Frau gegenüber "Okmag.de": "Es geht uns ganz gut. Glücklicherweise mussten wir das Café noch nicht schließen, so wie im vergangenen Jahr." Dennoch fügt sie ernüchternd hinzu: "Aber wer weiß, was noch kommt. Hoffen wir das Beste." Oh je! Obwohl die beiden ihr Leben anscheinend gerade ganz gut meistern, scheinen sie dennoch besorgt in Richtung Zukunft zu blicken! Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass die nächsten Monate für das Kult-Bauernpaar gut verlaufen und sie von Tiefschlägen verschont bleiben...