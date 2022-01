Bauer Uwe Abel & Iris Abel: Trauriges Babydrama!

"Wer möchte nicht mit Welpen schmusen. Und Schäferhunde sind toll. Meine Großeltern hatten immer Schäferhunde und seit 'Kommissar Rex' habe ich mein Herz an diese Rasse verloren. Hundebabys sind sooo süß, verspielt, verschmust, verfressen, verschlafen und brauchen ganz viel Liebe. Freunde von uns haben noch 3 süße Schäferhundbabys abzugeben. Es ist ein Bub und zwei Mädels. Sie sind 6 Wochen und sind von einem erfahrenen Hundezüchter.", berichtet Iris nun zu einem Post, auf dem sie mit einem Welpen auf dem Arm zu sehen ist. Eigentlich ein zuckersüßer Schnappschuss! Doch Iris ergänzt wehmütig: "Die kleine Maus auf meinem Arm würde ich so gerne mit nach Hause nehmen, aber Uwe hat 'Nein' gesagt. Schade. Ich hoffe, die 3 finden tolle Familien." Oh je! Obwohl Bauer Uwe seiner Iris sonst jeden Wunsch von den Lippen abliest, konnte sie ihn für ein Hundebaby scheinbar nicht begeistern. Ob Iris ihren Uwe wohl doch noch überzeugen kann? Wir können gespannt sein...