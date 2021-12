Iris Abel & Bauer Uwe Abel: Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht!

Wie Iris nun berichtet, ist an den Spekulationen, dass sie und Uwe sich wegen den Schlagzeilen der letzten Wochen zurück gezogen haben, absolut nichts dran. So offenbart sie gegenüber "Okmag.de": "Es gibt keinen bestimmten Grund dafür. Mal poste ich mehr, mal weniger. Wir haben halt immer viel zu tun. Wir haben unsere Arbeit, unsere Tiere und Freunde, darauf ist unser Leben ausgerichtet." Ehrliche Worte, die zeigen: Iris und Uwe haben die letzten Wochen einfach ein wenig Zeit zu zweit verbracht, ohne dabei an Social Media zu denken. Ihre Fans können also unbesorgt sein: Bei dem Kult-Paar ist alles in Ordnung! Ein Glück!