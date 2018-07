Bauer Uwe Nase: Darum googeln gerade alle danach!

Seit ihrer Teilnahme an " " sind Bauer Uwe Abel und seine Frau Iris echte . Jetzt steigt ihr Bekanntheitsgrad noch mehr, denn das Paar kämpft in der Sendung " " um den Sieg. Doch mit der wachsenden Berühmtheit, steigt auch das Interesse an den beiden. Besonders an Bauer Uwe und seiner Nase! Was hat es damit auf sich?

Sommerhaus der Stars: Drama um Bauer Uwes Nase

Bauer Uwe Nase: Was steckt dahinter?

Bauer Uwe und seine Frau Iris gehören zu den süßesten Paaren im „Sommerhaus der Stars“. Sie zoffen sich nicht und gehen immer noch liebevoll miteinander um – auch in stressigen Situation.

Schon bei „Bauer sucht Frau“ haben sich die beiden mit ihrer Lovestory sofort in die Herzen der Fans geschlichen. Doch obwohl sie so viel von ihrem Leben mit der Öffentlichkeit teilen, gibt es eine Sache über die nicht gesprochen wird: Die Nase des beliebten -Stars.

Um die Nase von Bauer Uwe wird viel spekuliert

Auf den ersten Blick erkennt man, dass die Nase von Bauer Uwe etwas größer und knubbeliger ist als bei anderen. Der 48-Jährige selbst hat sich noch nie dazu geäußert! Aus diesem Grund wird heftig spekuliert – und auch gegoogelt!

Besonders User diskutieren, wieso Bauer Uwe wohl so eine außergewöhnliche Nase hat. Einige denken, er könnte unter einer sogenannten Akromegalie leiden. Dabei handelt es sich um eine Wachstumsstörung, bei der es zu ausgeprägten Vergrößerungen von Akren kommt – also der Nase, dem Kinn oder der Ohren und Hände.

Andere denken wiederum, dass Bauer Uwe ein Rhinophym hat. Dabei handelt es sich um eine Knollennase, bei der die Poren stark erweitert sind und sich das Bindegewebe vermehrt. Die Ursachen für die Krankheit sind unbekannt, aber sie sollen laut Experten erblich sein.

Schwere Kindheit: Bauer Uwe wurde wegen seiner Nase gehänselt

Obwohl Bauer Uwe sich nie zu seiner Nase geäußert hat, wird in der heutigen Folge vom „Sommerhaus der Stars“ (23. Juli, 20.15 Uhr, RTL) deutlich, wie sehr er vor allem in der Vergangenheit darunter gelitten hat.

Er bricht vor der Kamera in Tränen aus, denn als Kind wurde er wegen seiner Nase ausgelacht. "In meiner Schulzeit wurde sehr viel über meine Nase gelästert. Deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, keine Kinder zu kriegen", erzählt er traurig. Die Bilder brechen einem das Herz.

Der Schmerz aus der Vergangenheit sitzt noch tief….