Bea Fiedler: Jetzt packt sie über ihre Affäre mit Fürst Albert aus!

Wie Bea Fiedler nun berichtet, hatte sie vor vielen Jahren mit Fürst Albert von Monaco eine ganz besondere Begegnung. So plaudert sie gegenüber "RTL": "Dann bin ich da rauf in die Loge. Er hat sich gefreut wie ein kleines Honigkuchenpferd, hat seine ganze Belegschaft - der hatte den ganzen Hof dabei -, hat gesagt: "So, alle ruhig hier - Bea.'" Uh la la! Definitiv ein sehr intimer Einblick in Beas Vergangenheit. Wie es allerdings weiter ging, wollte Bea leider nicht verraten. Stattdessen erklärte sie, warum sie sich damals aus der Öffentlichkeit zurück zog...