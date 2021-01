Mike Heiter: Dschungelshow-Zoff! Jetzt schießt sie zurück

Ob der Streit bald in die nächste Runde geht? Schließlich wurde Mike gestern von den Zuschauern in die nächste Runde gewählt. Es bleibt also noch genügend Zeit, um noch mehr über seine Ex auszuplaudern...

Bei "Love Island" hatte Elena Sex vor laufender Kamera! Die heißen Aufnahmen seht ihr im Video: