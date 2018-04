Beatrice Egli: Bedeutet dies das Aus für ihre Karriere?

Ohje, das wird Beatrice Egli definitiv gar nicht freuen. Eigentlich konnte sich die Schweizerin zu einem festen Bestandteil der Schlagerszene etablieren. Allerdings scheint Beatrice nun ernst zu nehmende Konkurrenz zu bekommen. Viele ihre Anhänger fragen sich besorgt: Muss Beatrice ihre Schlagerkrone bald an eine andere abgeben?

Beatrice Egli auf der Suche nach der großen Liebe

Beatrice Egli: Wird sie durch diese Schlagersternchen ersetzt?

Eigentlich galt Beatrice seit ihrem DSDS-Sieg als die Schlagerkönigin der Casting-Show. Bis jetzt! Die neusten Entwicklungen zeigen, dass Beatrice ihren Titel in der aktuellen DSDS-Staffel bald an eine jüngere abgeben könnte: Mia Gucek! Die 25-Jährige war in der letzten Show am Samstag dabei zu sehen, wie sie mit "Mein Herz" -dem Erfolgs-Song der einstigen DSDS-Siegerin Beatrice Egli- die Herzen der Zuschauer und der Jury erobern konnte. Kaum verwunderlich also, dass sich alle Castingshow-Fans dabei nur eine Frage stellen: Will Mia den Platz von Beatrice einnehmen?

Beatrice Egli: Sie kann unbesorgt sein

Das sich Beatrice um ihre Karriere und ihren Schlager-Status keine Sorgen machen muss, wird vor allem dadurch deutlich, dass Mia ein waschechter Fan der Schweizerin ist. So verrät die DSDS-Teilnehmerin gegenüber "Promiflash": "Beatrice Egli ist mega, sehr toll, sie strahlt. Sie ist einfach super. Es wäre schön, in ihre Fußstapfen zu treten!" Ehrliche Worte, die ihre Begeisterung für Beatrice ausdrücken. Von einer ernstzunehmenden Bedrohung kann also nicht die Rede sein...