Beatrice Egli: Bittere Tränen! Jetzt platzt es aus ihr heraus!

Laut Beatrice gehört es zu ihrem Alltag, dass sie einen Shitstorm nach dem nächsten über sich ergehen lassen muss. Für das Schlager-Sternchen alles andere als leicht. So berichtet die Blondine nun auch, dass sie dabei immer wieder für ihre Figur böse attackiert wird. Gegenüber "RTL" gibt sie zu verstehen: "Jemand schrieb: 'Diese fette Schwalbe, was macht die überhaupt noch im Fernsehen? Die will doch keiner sehen.'" Autsch! Doch für Beatrice kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken...