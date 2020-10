Beatrice Egli: Aus und vorbei! Jetzt muss sie Abschied nehmen

"Anfang November haben wir das letzte Flugzeug den Flughafen Tegel verlassen. Vielleicht war es also heute schon mein Abschiedsflug von hier, bevor er bald seine Türen für immer schließt", schreibt die Schlagersängerin auf ihrem Instagram-Account zu mehreren Schnappschüssen. "Irgendwie ein seltsames Gefühl, denn ich habe hier in den letzten Jahren sehr viel Zeit verbracht und habe viele schöne Erinnerungen an aufregende Reisen, die hier begonnen haben. Jetzt heißt es: Auf zu neuen Ufern! Mach's gut, Tegel!"