Beatrice Egli: Die Sorge um die Sängerin wächst

"Ich habe alles versucht, aber meine Stimme hat mich immer mehr verlassen", schrieb die Schweizerin an ihre Fans. "Nun höre ich auf meinen Körper, gönne mir Ruhe und kuriere mich heute aus." Das klingt zunächst recht harmlos, nach einer Überanstrengung, einem kleinen Infekt. Wer sich aber Beatrices Krankengeschichte anschaut, gerät ins Grübeln. Denn ein heimliches Drama um ihre Gesundheit scheint nun bedrohlich an Tempo zu gewinnen: Es ist nicht das erste Mal, dass die Sängerin an ihre Grenzen stößt.