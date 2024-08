Beatrice Egli im Babyfieber: Sie träumt schon von ihrer Zukunft als Mama!

Aus ihrem Kinderwunsch machte die Sängerin nie einen Hehl. "Gerade, weil ich in so einer großen Familie aufgewachsen bin, kann ich mir sehr gut vorstellen, einen Knirps in die Welt zu setzen", betonte sie. Und jetzt ist es so konkret, dass sie sogar ihre Zukunft als Mama beschreibt: "Ich muss nicht unbedingt meinen Beruf aufgeben. Man kann alles miteinander verbinden, wenn man es von Herzen möchte."

Beatrices großes Vorbild: Mama Ida (59). "Sie zog vier Kinder groß, arbeitete nebenbei wie ihr Mann als selbstständige Metzgerin im eigenen Betrieb." Und stolz fügt der Schweizer Schlager-Sonnenschein an: "Keinem von uns Egli-Kindern hat es an irgendetwas gefehlt."

Genau dieses große Glück sagten ihr mehrere Astrologen voraus: "Aus einem Flirt wird die große Liebe fürs Leben. Und: Die Sterne stehen gut für eine Hochzeit und sogar ein Baby." Hat sie deshalb für Ende des Jahres eine Auszeit angekündigt? Beatrice jedenfalls hat eine klare Vorstellung davon, wie sie ihr Leben als künftige Mama genießen möchte ...