Beatrice Egli: Jaa, jetzt ist es offiziell! Sie verkündet die süße Nachricht

Wenn Beatrice Egli sich etwas in den Kopf setzt, dann zieht sie es auch durch. Vor einigen Monaten hat die Sängerin sich vorgenommen, das Matterhorn in der Schweiz zu besteigen und hart dafür trainiert. Nun ist der große Moment endlich gekommen und die 33-Jährige hat es 4.478 Meter in die Höhe geschafft!