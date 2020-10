Beatrice Egli: Jaa, jetzt packt sie über ihre neue Liebe aus!

Auch wenn Beatrice gerade solo durchs Leben geht, hat sie eine ganz genaue Vorstellung davon, welche Eigenschaften ihr nächster Partner erfüllen soll. So erklärt sie bei "Silbereisen gratuliert: Das große Schlagerjubiläum!": "Aber was ich auch erlebt habe ist, es ist gar nicht so lange her, man sieht einen und denkt so: 'Boah, schockverliebt!' Dann macht er den Mund auf und dann denkst du: 'Nee, das geht gar nicht!'" Beatrice ergänzt: "Also ich finde es ja auch noch wichtig, was da rauskommt, wie er denkt und wie er fühlt. Aussehen allein nützt nichts! Und ich finde so aussehen kann man ganz schnell verändern. So Haare schneiden, zack, alles weg." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Beatrice will einen Mann mit Verstand. Doch hat Beatrice schon einen potenziellen Liebes-Kandidaten in Aussicht?