Beatrice Egli: Jetzt macht sie es offiziell

"Ich bin so aufgeregt, denn endlich darf ich euch verraten, woran ich seit langer Zeit im Stillen arbeite. An meinem ersten Buch. Ja - ihr lest richtig. Diesmal hat es nichts mit Musik zu tun, aber es wird mindestens genauso persönlich" verkündet Beatrice nun in einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts und ergänzt: "Was mein Leben bisher für Geschichten geschrieben hat, erzähle ich euch ganz privat mit all meinen Emotionen und Gedanken." Sie fügt hinzu: "Und dann gibt es da noch diese eine Seite von mir, über die ich bisher nie gesprochen habe." Wow! Das so eine Nachricht von ihrer treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich. So kommentieren sie: "Mega, bin gespannt darauf!" sowie "Wie ich mich freue!" Mehr Fan-Begeisterung geht definitiv nicht!