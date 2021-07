Beatrice Egli: Jubelnews - "Endlich seid ihr wieder zusammen"

"Was für eine Freude, meine Band endlich mal wiederzusehen", schreibt Beatrice Egli zu einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts, auf dem sie mit ihrer Band zu sehen ist. Dem Schlagersternchen steht die Freude über die Reunion sichtlich ins Gesicht geschrieben! Schließlich war es auf Grund der aktuellen Situation lange nicht möglich, dass Beatrice mit ihren Bandmitgliedern zusammen auf der großen Showbühne steht. Um so mehr freut sie sich jetzt über diesen ganz besonderen Moment! Und auch die Fans der Schweizerin sind überglücklich! So heißt es unter dem Post: "Endlich seit ihr wieder zusammen! Das freut mich sehr!" sowie "Es freut mich sehr, dass ihr euch endlich wiedersehen könnt und zusammen auftreten könnt". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Beatrice und ihrer Band zukünftig wieder öfters die Chance haben, ihren Fans gemeinsam einzuheizen...