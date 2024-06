Beatrice Egli: Mieses Spiel mit dem Superstar

Was genau passierte: In einem gefälschten Internetbeitrag wurde berichtet, dass die Sängerin während eines Fernsehauftritts Finanztipps gegeben und gesagt habe, dass "jeder Arme in der Schweiz Tausende von Franken am Tag in nur fünf Minuten verdienen kann". Eine dreiste Lüge! Denn diesen Auftritt im TV hat es nie gegeben.

Doch das durchschauten einige Fans des Schlager-Stars nicht. Eine von ihnen: Susanna G. (66) aus dem schweizerischen Uster. Sie klickte auf den betrügerischen Online-Beitrag – in der Hoffnung, ihre finanziellen Schwierigkeiten dank Beatrice’ angeblichem Tipp in den Griff zu bekommen. Sie wurde aufgefordert, 250 Franken (ca. 260 Euro) zu zahlen, dann meldete sich eine Frau, die sich als Finanzprofi ausgab, bei ihr. Die Dame verlangte von Susann G., ihr Zugriff auf ihren Computer zu gewähren. "Sie wollte mir zeigen, wie ich investieren kann", erzählt Susanna G. "Doch alles ging so furchtbar schnell, dass ich nicht folgen konnte." Dann wurde die angebliche Finanzberaterin noch dreister: Sie versprach der Rentnerin gegen eine Provision von 7280 Euro einen Gewinn von rund 12 480 Euro. Susanna G. glaubte ihr, überwies das Geld – und hörte nie wieder etwas von den Verbrechern. Die 7280 Euro und die 260 Euro – einfach weg! Die Polizei ist informiert, macht aber keine große Hoffnung, das Geld wiederzubekommen...

Beatrice Egli ist entsetzt. "Es ist schlimm, dass Menschen in meinem Namen ausgenutzt werden. Ich habe keine Worte dafür."

