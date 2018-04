Beatrice Egli: Nackt-Skandal!

Beatrice Egli ist ohne Frage einer der strahlendsten Sterne am Schlager-Firmament! Ihr Lächeln becircte bereits seit ihrem Sieg bei DSDS im Jahre 2013 das Publikum - insbesondere die Herren der Schöpfung. Auf jedem, wirklich jedem, Bild, das sie auf Instagram postet, schreiben die Jungs dazu: "Du hast ein bildhübsches Gesicht, würde dich gerne näher kennen lernen", "dein Lachen ist wunderschön" und, wer's mag, "du hast tolle Füße". Von allen Seiten bekommt die erfolgreiche Schlagerqueen Komplimente, kaum einer verliert ein böses Wort. Heile Schlagerwelt eben! Aber die hat nicht mit solchen heißen Aufnahmen gerechnet...

Beatrice Egli auf der Suche nach der großen Liebe

Beatrice Egli: Nackt und sexy!

Sie ist schön, clever, witzig und singt wie ein Engel. Dass das den Fans auffällt - klar. Nur einem ist es wohl noch nicht so richtig aufgefallen... Ihrem Mr. Right! Den sucht sie immer noch, obwohl niemand so wirklich versteht, wie eine so tolle Frau alleine sein kann. Doch die Sängerin aus Pfäffikon in der Schweiz lässt sich dadurch nicht entmutigen. "Ich habe das Gefühl, ich muss noch die Welt sehen. Ich liebe die Freiheit", sagt sie. Will heißen: Erstmal noch auf die Karriere konzentrieren, reisen, das Leben unabhängig von jemandem genießen, ordentlich auf den Putz hauen und erst dann sesshaft werden. Sicherlich wird das dann auch nicht lange dauern, wenn sie sich für einen Mann entscheiden will - schließlich liegen ihr schon jetzt etliche zu Füßen... Na, logisch, bei diesen sexy Fotos:

Beatrice Egli: Ein Star zum Anfassen

Das Schönste an ihr ist, neben ihrem Lächeln, auch ihre Zuversicht, was ihr Gewicht betrifft. Ein Star, der so offen zu seinen sexy Rundungen steht, ist eine Seltenheit! "Germanys next Topmodel" und diverse Stars leben vor, dass es besser ist, dünn zu sein. Nicht so Beatrice. Die mag sich so wie sie ist - und ihre Fans lieben das! "Bei mir schwankt nicht die Waage, sondern der Geschmack", hat sie mal lachend gesagt. Wie sympathisch! Die fast 30jährige zeigt sich aber nicht nur auf ihren sozialen Netzwerken von ihrer heißen Seite. Auch in ihrem Musik-Video beweist sie, wie viel Sexappeal sie hat. Zu "Federleicht" räkelt sie sich lasziv in ihrem Kissen, schaut verrucht in die Kamera und bringt ihre Fans ordentlich ins Schwitzen. Kein Wunder, dass die Männer bei dieser heißen Blondine Schlange stehen!