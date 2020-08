Beatrice Egli: Offene Liebes-Beichte! Endlich steht sie dazu

Seit über sechs Jahren ist sie Single. Dabei sehnt sich Beatrice Egli (32) nach einer starken, männlichen Schulter zum Anlehnen. Aber warum tut sich die sympathische Sängerin bloß so schwer, ihren Mr. Right zu finden? Liegt es vielleicht daran, dass sie zu wählerisch ist?

Denn welcher normale Mann würde sich das antun, was sie mit ihm vorhat? Der Auserwählte muss sich einem knallharten Psycho-Test unterziehen, wie sie gegenüber "Freizeitwoche" verraten hat: „Wenn ich mit einem Mann wandern gehe, lerne ich ihn am besten kennen. Wenn er vorweg geht oder meinen Rucksack nicht trägt, dann wird er mir auch im Leben davonlaufen.“

Beatrice hat genaue Vorstellungen von ihrem Traummann

Auch beim gemeinsamen Ballonfahren spürt sie schnell, ob die Chemie stimmt. Wie sich der andere in Stresssituationen hoch in der Luft verhält, zeigt, wie er mit Belastungen in der Beziehung umgeht, erklärt die hübsche Blondine. Also Jungs, die Messlatte liegt zwar hoch, aber traut euch!