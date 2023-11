Beatrice Egli: Hat sie einen Freund oder ist sie Single?

Ist das mediale Interesse vielleicht der Grund, warum Beatrice Egli der Öffentlichkeit bislang keinen neuen Freund vorgestellt hat? Ihr Bekanntheitsstatus steht ihrem Liebesleben definitiv im Weg, doch unglücklich ist Beatrice Egli über ihr Single-Dasein trotzdem nicht: "Wichtig finde ich, dass ich glücklicher Single bin. Glücklich mit sich selbst zu sein, ist die Basis, um später eine Beziehung führen zu können", verrät sie "Gala" im Dezember 2020 im Interview. Völlig schuldfrei an dem Liebes-Debakel sind die Medien jedenfalls nicht, doch das größte Problem ist nach wie vor ihr straffer Terminkalender. Ständige Auftritte, die Veröffentlichung ihres Albums „Natürlich!“ (2019) oder auch ihre unterschiedlichen Moderationsjobs, dem Schlagersternchen blieb auch 2020 kaum Zeit zum Durchatmen. Von Dates mit potentiellen Kandidaten ist Beatrice Egli weit entfernt, von einer Beziehung kann sie nur träumen! Der „Schweizer Illustrierten“ verrät die Sängerin auf die Frage, ob sie sich einen Freund wünscht: „Ja, das würde ich sehr gerne, aber ich bin ständig unterwegs. Ich komme ja nicht mal zum Daten. Es ist wirklich ein zeitliches Problem. Wenn ich keine Verpflichtungen habe, brauche ich Zeit für mich selber, für meine Familie und Freunde. Das genießt erste Priorität.“ 2019 verbrachte Beatrice Egli eine mehrmonatige Auszeit von der Musik in Australien, auch dort war sie als Single-Lady unterwegs. Lediglich ein kleines Liebesabenteuer mit einem sexy Surfer versüßte ihr die einsamen Stunden in Down Under. Doch als potentieller Freund eignete sich der braungebrannte Sunny Boy am Ende nicht, verrät Beatrice Egli lachend.