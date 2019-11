Beatrice Egli: Schlank-Sensation! Dieses Bauch-Foto sorgt für Jubel

Tüllrock, strahlendes Lächeln und bauchfreies Top - mit diesem Look zeigt sich jetzt in einem kurzen Clip bei . Was auffällt: Die Sängerin ist offenbar in Topform! Schlanke Taille, flacher Bauch - Beatrice Egli scheint im Fitnessstudio eine Extra-Schicht eingelegt zu haben.

Dass die schöne Schweizerin sportlich ist und regelmäßige Workouts für sie dazugehören, hat sie schon öfter verraten. Dennoch gehören ihre Kurven einfach zu ihr. "Es gibt keine Figur, über die man sagt, die ist perfekt, sondern es ist genau die, wenn du dich wohlfühlst. Und danach lebe ich und danach esse ich und danach gestalte ich mein ganzes Umfeld. Und von daher bin ich total überzeugt, dass es funktioniert und auch die schönste Ausstrahlung ist und bleibt, wenn du dich wohlfühlst", erklärte Beatrice Egli mal in einem Interview.

Beatrice Egli zeigt sich rank und schlank

In ihrem Instagram-Video wirkt Beatrice jedoch deutlich schmaler. Ob sie tatsächlich ein paar Pfunde abgenommen hat, verriet sie noch nicht. Ihren Fans ist die Veränderung jedoch nicht entgangen, und sie überschütten die Sängerin mit Komplimenten: "Wow", "Welch bezauberndes Foto", "Hübsche", lauten die Kommentare.

Über ihre größte Problemzone sagte Beatrice Egli mal: "Wenn du jemandem winkst und des wackelt alles - das muss einfach weg, das geht gar nicht." Und tatsächlich sind ihre Oberarme knackig durchtrainiert. Wirkt ganz so, als sei Bea in der Form ihres Lebens...