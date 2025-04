Beatrice Egli: So will sie ihr Mutterglück genießen

Beatrice stammt selbst aus einer großen Familie. Sie hat drei Brüder: Kari (41), Lukas (37) und Marcel (34). "Ich bin ein totaler Familien-Typ", verriet sie bereits in früheren Interviews. Und: "Ich liebe Kinder über alles." Kein Wunder also, dass ihr die Erfüllung als Mama so sehr am Herzen liegt. Ihr Vorbild ist ihre Mutter Ida (60). "Meine Mama hat vier Kinder", schwärmt Beatrice. Und trotzdem ist sie beruflich aktiv geblieben. "Man kann alles unter einen Hut bringen – Kinder und Karriere", ist sie überzeugt. Ihre Mutter habe es vorgemacht: Sie war in der Metzgerei, hatte einen Catering-Betrieb und hat den Haushalt geschmissen. Eine tolle Leistung – und Beatrice betont: "Ich glaube, wir vier Kinder sind da gut rausgekommen."