Beatrice Egli: Sie schlägt Dieter Bohlen, aber muss auch kräftig einstecken

Was für ein Samstagabend im deutschen Fernsehen: Zwei große Namen, zwei große Shows – und doch eher kleine Zahlen. Beatrice Egli und Dieter Bohlen traten quasi zeitgleich gegeneinander an. Während die Beatrice Egli Show im Ersten lief, versuchte RTL mit Das Supertalent unter Bohlens Aufsicht wieder an alte Erfolge anzuknüpfen. Die Siegerin des Abends? Ganz klar: Beatrice Egli. Doch die Schlagersängerin musste trotz des Quoten-Triumphs auch Federn lassen.