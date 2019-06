Beatrice Egli: Total fertig! Hängt sie ihre Karriere an den Nagel?

Jahrelang gönnte sich kaum eine Pause und jagte von einem Termin zum nächsten. Bis dann der Tag kam, an dem sie völlig am Ende war. Die Schlagersängerin brauchte dringend Abstand von ihrem gewohnten Leben und gönnte sich eine lange Auszeit in Australien.

Beatrice Egli: Schock-Diagnose! Sie macht eine traurige Beichte

"Ich hatte ein bisschen Angst"

Durch den Dauerstress war Beatrice völlig ausgebrannt. Obwohl sie sich eine Pause gönnen wollte, hatte sie dennoch ein mulmiges Gefühl. "Ich hatte ein bisschen Angst davor“, gesteht sie im Interview mit „Glückspost“. „Dass ich möglicherweise gar keine Lust mehr habe, zurückzukommen. Ich habe einfach mal alles in Frage gestellt: Möchte ich das, was ich tue, überhaupt noch? Mach ich das, was ich tue, noch gut genug? Ist es das, was ich immer wollte?"

Beatrice blieb mehrere Monate lang in Australien. Dort konnte sie den Stress hinter sich lassen und wieder zu sich selbst finden. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie ihre Karriere keinesfalls an den Nagel hängen will. "Als ich dann in Australien war, merkte ich sehr schnell: Ich vermisse dieses Auf-Achse-Sein, ich vermisse die Bühne, ich vermisse die Musik. Als mir das klar wurde, war ich irgendwie erleichtert. Weite schafft Nähe. Und das war bei mir definitiv mal nötig."

Inzwischen hat die Sängerin sich richtig erholt und freut sich auf ihren Neuanfang.