Beatrice Egli: Trauriger Schicksalsschlag! Noch heute denkt sie voller Trauer an die schwere Zeit zurück

Um dem Krebs so gut wie möglich vorzubeugen, hat Beatrice für sich einen passenden Weg gefunden. "Ich versuche, gesund zu leben", sagt sie. "Das fängt damit an, dass ich an positiven Gedanken festhalte – denn schon die richtige Einstellung ist ja eine gute Medizin. Außerdem gehe ich zur Vorsorgeuntersuchung." Die schöne Schweizerin will ihr Leben auf keinen Fall von der Angst vor einer Krankheit bestimmen lassen. Wichtig ist, solche Sorgen ab und an zu vergessen und sich auf das Schöne zu konzentrieren. "Mir ist klar, dass alles auf der Welt passieren kann – trotzdem wäre Angst der falsche Begleiter!" Und deshalb lacht sie, so oft es geht. Versprüht gute Laune, wo sie kann. Die Angst darf nicht gewinnen – und die Traurigkeit erst recht nicht!