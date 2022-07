Beatrice Egli: Von früher bis heute! So krass hat sie sich verändert

Beatrice Egli: Der Superstar

Nach all dem Erfolg fragt man sich vielleicht: Was kann da noch kommen? Für Beatrice Egli ist das völlig klar - eine eigene Show. Besser gesagt "Die Beatrice Egli Show". Die Sängerin ist endlich da angekommen, wo sie sich selbst immer hingewünscht hat. Sicherlich liegt hinter der Frohnatur auch ein langer und steiniger Weg, denn die Anfeindungen haben es Egli nicht immer leicht gemacht. Aber am Ende ist es egal, welche Haarlänge oder Klamottengröße Beatrice Egli trägt. Die Energie und Freude, die die Sängerin mit auf die Bühne bringt, ist das, was wirklich zählt! Weiter so, liebe Beatrice!