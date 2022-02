Beatrice Egli: Trauriges Liebesgeständnis!

"Dann tanz ich halt allein", schreibt Beatrice Egli nun zu einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts. Beatrice scheint also immer noch als stolze Single-Frau durchs Leben zu gehen. Einen Partner an ihrer Seite scheint sie nämlich nicht zu vermissen. So fügt sie hinzu: "Wachst du auch manchmal auf und hast direkt gute Laune? Ich habe heute so einen Tag. Dann drehe ich direkt die Musik auf und tanze Zähne putzend durch die Wohnung." Ehrliche Worte, die zeigen: Beatrice ist als Single absolut glücklich und zufrieden. Ob uns die Sängerin in der nächsten Zeit dennoch mit einer neuen Liebe überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...