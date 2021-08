Beatrice Egli & Ben Zucker: Endlich hat das Warten ein Ende

Das Beatrice Egli und Ben Zucker ein ganz besonderes Verhältnis zueinander haben, ist definitiv nichts Neues. Die beiden bewiesen bei gemeinsamen Auftritten schon des Öfteren, dass sie einfach auf einer Wellenlänge sind. Sogar von Liebesgerüchten zwischen Beatrice und Ben war eine Zeit lang die Rede. Doch das Traurige dabei: Die Schlagersternchen konnten auf Grund der aktuellen Situation schon länger nicht mehr gemeinsam die Volksmusikcommunity rocken - bis jetzt!

Am 14. August feiert Florian Silbereisen nämlich in der "ARD" seinen 40. Geburtstag. Mit von der Partie sollen auch Beatrice Egli und Ben Zucker sein! Für alle Schlagerfans ein wahrer Jubelgrund! Endlich zeigen sich die beiden wieder bei einem gemeinsamen Abend auf der großen Showbühne! Aber auch Florian kann seinen großen Abend kaum abwarten. So erklärt er laut "ARD": "Ich freue mich, dass ich mit den Menschen feiern darf, die mir nun schon seit Jahrzehnten die Treue halten!" Mehr Begeisterung geht wohl kaum...