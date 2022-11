Beatrice Egli & Florian Silbereisen: Also doch! Es ist wirklich Liebe

Die Fans flippen im Internet jedenfalls schon aus. Unter gemeinsamen Bildern des Paares kommentieren sie "Ihr seid ein Traumpaar", "Los Flori, küss sie endlich!" oder auch "Traut euch". Warum zieren sich Flori und Beatrice also noch?

Sie wären doch das ideale Paar, so viele Gemeinsamkeiten wie sie haben. Beiden sind die gleichen Sachen wichtig: Familie, Freunde, lachen und die Natur. Flori sagte: "Wenn man Vein paar Berge vor der Tür hat und ein paar Seen, dann merke ich, dass ich da extrem zur Ruhe komme." Und auch von Beatrice Egli wissen wir, dass sie sich gerne in der Natur aufhält. "Ich liebe das Wandern! Die Berge sind auch mir wichtig und geben mir so eine Kraft", sagt sie im Interview. Warum geben sich beide dann keinen Ruck und gehen endlich zusammen die Natur erkunden. So ein romantischer Sonnenuntergang in den Bergen wäre doch was Feines. Dazu ein süßes Ständchen und die Herzen wären im Nu erobert.

Die Flirts von Flori und Beatrice sind auch keine Einbildung der Fans. Während Interviews rutscht auch mal ein Fünkchen Wahrheit und Liebe mit raus. Warum sonst sollte Beatrice so was sagen wie: "Den Flori hätte ich gerne mal geküsst". Eindeutiger geht es kaum. Nach all dem Versteckspiel können die beiden Turteltauben doch endlich zu ihren Gefühlen stehen. Die Fans würden sich freuen...

Helene Fischer: Baby-Hammer! Florian Silbereisen hat sich verplappert. Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: