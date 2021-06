Beatrice Egli & Roland Kaiser: Sie kann ihre Gefühle nicht länger verbergen

Wie Beatrice nun im Podcast "Aber bitte mit Schlager" verrät, will sie ihre "Social Media"-Aktivität zukünftig dahin leiten, dass sie auf ihren Kanälen die Plattform bieten möchte, um Meinungen offen zu äußern und zu aktuellen Themen Stellung zu beziehen. Für diese Umsetzung hat sie bereits ein prominentes Vorbild: Roland Kaiser! In allen Bereichen fehlt ihr allerdings noch der Mut! So offenbart sie: "Politisch zum Beispiel – wie Roland Kaiser das macht – das könnte ich mir noch nicht vorstellen, weil mir einfach das Wissen auch fehlt." Sie ergänzt: "Da könnte ich nie so gebildet und politisch mich positionieren, wie Roland das kann. Ich finde es toll, dass Roland in die Richtung sehr viel macht." Worte, die Roland sicherlich schmeicheln. Was der Kaiser über so viel Lob denkt, ist allerdings nicht bekannt! Bis jetzt äußerte er sich noch nicht dazu. Freuen wird es ihn aber definitiv...