Beatrice Egli: Unerwartete Liebesbeichte

"Meine Eltern haben ja eine Metzgerei und eine Catering-Firma. Also bei uns war Essen das Zentrum", erläutert Beatrice nun bei "Immer wieder sonntags". Ebenfalls ergänzt sie: "Gemeinsam am Tisch sitzen und gemeinsam zu essen, ist und bleibt was Besonderes, da wir sehr viel alle arbeiten." So ist sie auch der Meinung: "Für mich ist bis heute einfach Essen ein Genuss, vor allem dann, wenn man es mit den Menschen teilen kann, die man liebt." Wow! Was für eine wundervolle Liebesnachricht! Vor allem für ihre Mama hat Beatrice dabei besonders Liebe Worte übrig: "Mama macht einfach das beste Essen. Wenn sie kocht, das ist das Beste. Und ich hoffe, dass das jeder zu Hause von seiner Mama sagen kann, weil, ich glaube, das ist einfach was Besonderes." Ob uns Beatrice in der nächsten Zeit mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...