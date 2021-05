Beatrice Egli: Zuckersüße Baby-News

"Geborgenheit, Liebe, Zuneigung, Wärme, Kraft, Ruhe und Schutz. Wenn mich ein Herz so umhüllt mit bedingungsloser Liebe, dann ist es das meiner Mama!Seit 32 Jahren darf ich jede Sekunde meines Lebens dieses wundervolle Geschenk erfahren. Ich bin voller Dankbarkeit, in Mamis Armen so ein Zuhause zu haben - und das ein Leben lang", kommentiert Beatrice den süßen Baby-Mama-Schnappschuss, den sie nun via "Instagram" postet! Eine süße Geste, die von ihren treuen Anhängern definitiv nicht lange unkommentiert bleibt...