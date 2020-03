Beatrice Egli: Hat sie einen Freund oder ist sie Single?

Nie um ein Lächeln verlegen bewältigt sie jeden Auftritt mit einer faszinierenden Leichtigkeit. Beatrice Egli ist der leuchtende Stern am Schlagerhimmel. Obwohl die hübsche Schweizerin das volle Paket mitbringt, läuft sie noch immer solo durchs Leben. Oder hat sie sich längst still und heimlich einen Freund geangelt?

Zu verdenken wäre es ihr nicht! Immerhin veranstalten die Medien seit Jahren einen gewaltigen Affenzirkus um das Liebesleben von Schlagersängerin . Zu häufig wird dabei vergessen, dass hinter der Bühnenfigur auch ein echter Mensch mit Gefühlen steckt. Und der hat es in sich! Mit viel Ehrgeiz, Ausstrahlung und Talent hat die -Gewinnerin es im Schlagergeschäft nach ganz oben geschafft. Obendrein erobert die 31-jährige Schweizerin die Herzen mit ihrem hübschen Lächeln und ihrer lebensfrohen Art. Hat sie sich damit mittlerweile auch einen Freund geangelt?

Verheimlicht Beatrice Egli ihren Freund vor den Medien?

Seit 2014 bewältigt Beatrice Egli ihren stressigen Musiker-Alltag mutterseelenalleine ohne die Unterstützung eines Partners. Damals gab die Schlagersängerin nach fünf Jahren Beziehung die Trennung von ihrem Freund Reto bekannt. Seither ist das Liebesleben der Schweizer Schönheit zu einem wahren Dauerbrenner in der Presse geworden. Immer wieder werden Beatrice Egli Liebesgeschichten angedichtet. Ob ein Foto in Begleitung eines unbekannten Mannes oder ein kurzer Bühnenflirt mit einem Tänzer, kein Kontakt mit einem potentiellen Partner bleibt ungesehen. Zuletzt brodelte die Gerüchteküche um eine Liaison mit Schlagerkollege Florian Silbereisen, der seit der Trennung von ebenfalls solo durchs Leben läuft.

Auf der Bühne knisterte es zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen, doch ihr Freund ist er nicht Foto: Getty Images

Leider hat die Sängerin ihren hoffenden Fans mittlerweile einen Strich durch die Rechnung gemacht: "Die Gerüchte, dass zwischen uns mehr sein könnte, kenne ich. An denen ist aber nichts dran. Florian ist für mich ein ganz lieber Kollege, aber mehr nicht." Zu schade, die beiden wären ein echtes Traumpaar gewesen. Ist das mediale Interesse vielleicht der Grund, warum die Sängerin der Öffentlichkeit bislang keinen neuen Freund vorgestellt hat?

Beatrice Egli: Keine Zeit für einen Freund

Völlig schuldfrei an dem Liebes-Debakel sind die Medien jedenfalls nicht, doch das größte Problem ist nach wie vor ihr straffer Terminkalender. Ständige Auftritte, die Veröffentlichung ihres Albums „Natürlich“ (2019) oder auch ihre unterschiedlichen Moderationsjobs, dem Schlagersternchen bleibt auch 2020 kaum Zeit zum Durchatmen. Von Dates mit potentiellen Kandidaten ist Beatrice Egli weit entfernt, von einer Beziehung kann sie nur träumen! Der „Schweizer Illustrierten“ verrät die Sängerin auf die Frage, ob sie sich einen Freund wünscht: „Ja, das würde ich sehr gerne, aber ich bin ständig unterwegs. Ich komme ja nicht mal zum Daten. Es ist wirklich ein zeitliches Problem. Wenn ich keine Verpflichtungen habe, brauche ich Zeit für mich selber, für meine Familie und Freunde. Das genießt erste Priorität.“ Zuletzt verbrachte Beatrice Egli eine mehrmonatige Auszeit von der Musik in Australien, auch dort war sie Single-Lady unterwegs. Lediglich ein kleines Liebesabenteuer mit einem sexy Surfer versüßte ihr die einsamen Stunden in Down Under. Doch als potentieller Freund eignete sich der braungebrannte Sunny Boy am Ende nicht.

So romantisch ist der Traummann von Beatrice Egli

Dabei liegt Beatrice Egli als Schlagersängerin die Romantik im Blut. In ihren Schlager-Songs erzählt sie von Liebe, einem Zuhause oder Gefühlen. Der „Bunte“ verrät sie, welche Eigenschaften ihr Traummann mit sich bringen müsste: „Weil ich Schlagersängerin bin, bin ich sehr romantisch. Ich lebe für die Liebe, und das müsste der Partner auch tun. Er müsste alles für die Liebe geben und auch überraschen und Spaß haben, mich immer wieder aufs Neue begeistern. Generell einfach Ehrlichkeit.“ Das Aussehen wiederum spielt für die Sängerin keine große Rolle. Vielmehr stehen Sonnenuntergänge und Kitsch ganz hoch im Kurs!

Beatrice Egli glaubt an die große Liebe

Auch wenn Beatrice Egli ihren aktuellen Lebensabschnitt ohne Freund bestreitet, verliert sie den Glauben an die große Liebe trotzdem nicht: „Ich glaube fest daran, dass ich irgendwann diesen Mann treffe, mit dem ich mein Leben teilen kann.“ Doch erst einmal möchte die Australien-Rückkehrerin ihr Leben ordnen. Statt Hochzeitsplänen oder Kindern steht möglicherweise ein Umzug auf der Tagesordnung: „Ich genieße es, jetzt komplett neu anzufangen, so nach dem Motto: Wo werde ich wohnen? Wie werde ich wohnen? Wo wird’s mich hinziehen? Mit wem werde ich zusammenziehen oder auch nicht? Gerade ist alles offen bei mir.“ Doch für ihren potentiellen Partner würde die heimatverbundene Sängerin sogar ihre Familie in Pfäffikon zurücklassen. Im Radiotalk mit Moderatorin verriet Beatrice Egli: „Wenn ich einen Freund hätte, würde ich sofort irgendwo hinziehen.“ Wenn das mal keine vielversprechende Perspektive für eine romantische Liebelei in der Zukunft ist.

