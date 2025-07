"Bedrohung der nationalen Sicherheit" – Ungarn verweigert Rapgruppe die Einreise!

"Heute um 11:00 Uhr haben wir eine offizielle Mitteilung erhalten, dass die ungarische Regierung die Einreise in die Band Kneecap auf ungarisches Territorium verweigern wird, um zu verhindern, dass sie am 11. August in Sziget auftreten.

Dies ist ein beispielloser Schritt, den wir für unnötig und bedauerlich halten.

Die Werte des Sziget-Festivals bedeuten, dass wir Hassreden verurteilen und gleichzeitig garantieren

das Grundrecht auf künstlerische Meinungsfreiheit für jeden Darsteller.