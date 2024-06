Béla Klentze: Schock-Nachricht! Der Schauspieler wäre fast gestorben

Auch wenn das Gefühl, helfen zu können, ein ganz Tolles war, war die Erfahrung, die Béla und sein Team in dem ukrainischen Kriegsgebiet machten, sehr gefährlich: "Ich wäre in der Ukraine fast gestorben. Der Ort, an dem wir gewohnt haben, wurde 24 Stunden später bombardiert und zerstört. Trotzdem habe ich unseren Einsatz keine Sekunde bereut. Es ist so wichtig, sich für die richtigen Sachen zu engagieren."

In seinem neuen Song "Save the Planet", bekommen seine Fans Eindrücke von seinem Aufenthalt in der Ukraine zu sehen - und die gehen unter die Haut ...