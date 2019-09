Bella Hadid: Ihre 5 besten Schlank-Tipps

Reddit this

Für den Körper von Topmodel Bella Hadid sind nicht nur gute Gene verantwortlich. Wir verraten 5 ultimative Schlank-Tipps, mit denen sie sich in Form hält.

Ihr Körper ist ihr Kapital! Topmodel Bella Hadid macht mit ihren Traumkurven Millionen und gehört zu den am besten bezahlten Models der Welt. Kein Wunder, dass sie so einiges tut, um top in Form zu sein!

Ihre 5 besten Schlank-Tipps

Boxen für die Seele

Ab in den Ring! Bella macht einmal die Woche zusammen mit Schwester Gigi und Personal Coach Rob Piela Box-Workouts. Nicht nur um fit zu bleiben, sondern auch fürs innere Wohlbefinden: „Man bekommt den Kopf dabei einfach frei!“

Clean Eating

Industriell verarbeitete Lebensmittel kommen bei Bella nicht auf den Tisch. Sie kocht lieber selbst und greift hauptsächlich zu Bio- und Vollkornprodukten. „Es ist so wichtig, was man seinem Körper zuführt“, meint sie.

Smoothie-Junkie

Bella schwört auf ihren Energie-Drink aus fünf Mandeln, 1 Apfel, 1 Banane, 100 g griechischem Joghurt, 1/2 Flasche Mandelmilch und 1/2 Teelöffel Zimt. Der Mix kurbelt den Stoffwechsel an und sättigt zugleich.

Peeling für den Po

Hallöchen Popöchen! Für eine schöne Kehrseite setzt Bella auf ein altes Hausrezept: den Coffee Scrub! Sie rührt dazu vor dem Duschen eine Paste aus Kaffeesatz, Zucker und Kokosöl an und reibt ihren Allerwertesten damit ab. Das Koffein regt die Durchblutung an, der Zucker peelt, das Öl pflegt. Ergebnis: ein schöner, glatter Promi-Po.

Tägliches Workout

Diesen Body bekommt man nicht vom Auf-der-Couch-Lümmeln! Bella ist super-diszipliniert. „Ich trainiere echt hart – und zwar zwei Stunden täglich“, verrät das Model. Egal, ob Krafttraining im Gym, Tanzsessions oder Reiten – wichtig ist ihr die Abwechslung. Nur auf Yoga hat sie keine Lust. „Das ist bestimmt beruhigend, aber wenn ich trainiere, dann mag ich es hart!“

