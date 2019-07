Endlich schlank: Die besten Tipps der Promis!

Reddit this

Ob an der Côte d’Azur oder im heimischen Freibad: Die Bikini-Saison ist offiziell eingeläutet. Aber oh Schreck – die Shorts vom letzten Jahr zwicken und zwacken? Kein Problem. Denn Hunziker (42), (41) und viele weitere Promi-Ladys verraten exklusiv in CLOSER ihre Last-minute-Schlank-Tipps!

„Klar habe ich eine Problemzone, wie alle Frauen“, verrät Michelle im CLOSER-Talk während ihrer Aldi-Swimwear-Präsentation in München. „Ich habe auch ein paar Dellen. Viel wichtiger ist aber doch die Gesundheit. Deswegen ernähre ich mich gut und treibe Sport.“ Vor allem Schwimmen zählt zu den Hobbys der Dreifach-Mama. Und das hat nicht nur einen Spaß-Faktor: Beim Kraulen verbrennt man sagenhafte 900 Kalorien pro Stunde. Zudem schont man die Gelenke und strafft den Po!

Intervall-Fasten: Stressfrei zur Bikinifigur!

Die Promis haben ihre ganz eigenen Schlank-Tricks

Auch die anderen Promi-Ladys haben so ihre Tricks. Ob ein spezieller Detox-Drink, ein geheimes Wunder-Peeling oder drei Minuten im Schock-Froster – uns verraten (52), (31) und viele weitere VIP-Damen ihre gut gehüteten Last-minute-Schlank-Geheimnisse. Sie sind ein Fitness-Freak, Genussmensch oder Sonnenanbeter? Hier ist für jeden Abnehm-Typ etwas dabei. Eines sollte man aber trotz all dem Streben nach Perfektion nicht vergessen: Einen Bikini-Body hat man genau dann, wenn man einen Bikini anzieht. Das weiß auch : „Am Strand sollte man sich darüber keine Gedanken machen. Man muss sich immer so anziehen, wie man sich wohlfühlt. Man muss sich von diesen Filtern und dieser Perfektion loslösen. Für mich ist eine Frau dann perfekt, wenn sie sich wohlfühlt und Spaß hat!“ Bedeutet im Klartext: Wer kleine Tricks beherzigt, kann sich abends auch ein Gläschen Wein gönnen! Na dann kann der Sommerurlaub ja kommen …

Mit diesen Tipps purzeln die Pfunde

1. Pfunde ade!

Michelle Hunziker

Auch Michelle kämpft mit Problemzonen: „Ich habe auch ein paar Dellen“, verrät sie. Was dagegen hilft? Schwimmen! Das macht nicht nur Spaß, sondern strafft den Po und verbrennt bis zu 900 Kalorien pro Stunde.

2. Fit auf dem Fahrrad

„Diäten sind nichts für mich“, verrät Frauke. Sie verzichtet öfter auf das Auto und nimmt das Fahrrad. So purzeln die Pfunde automatisch.

3. Wurzel-Wunder

„Mein Lieblingsgericht sind Steckrüben“, empfiehlt die Schauspielerin. Clever, denn die helfen nicht nur beim , sondern stärken auch die Abwehrkräfte!

4. Wasser marsch!

„Wenn ich abnehmen will, trinke ich vier Liter Wasser pro Tag“, so Evelyn. Unser Tipp: Mit ein paar Spritzern Zitronensaft purzeln die Pfunde noch schneller!

5. Ganz schön hot!

Jana Ina weiß: Wer schnell ein paar Kilos verlieren will, greift zum Springseil. In 10 Minuten verbrennt man 100 Kalorien! „Danach gibt es einen Bananen-Shake mit Eiweißpulver! Noch mehr Tipps gibt es übrigens in meinem neuen Buch!“

6. Schlank-Snack

Cathy Hummels

„Von Brokkoli kann ich nicht genug bekommen“, verrät Cathy. „Am liebsten angebraten mit etwas Balsamico.“ Da das Gemüse reich an Eiweiß und Vitaminen ist, schmilzt das Bauchfett – vor allem in Kombination mit Outdoor-Sport!

7. Schluss mit Salz!

Sylvie Meis

„In der Woche vor Bikini-Shootings verzichte ich auf Essen, das Wasser speichert. Also keine Nudeln, kein Brot, Zucker oder zu viel Salz. Wichtig ist auch, genügend Wasser zu trinken. Alkohol ist in dieser Zeit komplett tabu“, erklärt Sylvie. Dadurch verliert der Körper Wassereinlagerungen, und die Muskeln kommen besser zur Geltung!

8. Intuitiv essen

Barbara Becker

„Ich esse nur dann, wenn ich Hunger habe“, verrät Barbara. Gegen Heißhunger helfen der 52-Jährigen Zitrusfrüchte. Die sind nicht nur gut für die Haut, sondern kurbeln auch noch die Fettverbrennung an!

9. Pasta? Ja bitte!

Jana Julie Kilka

„Ich kann einfach nicht auf Pasta verzichten“, gibt Moderatorin Jana Julie Kilka (32) zu. „Wenn ich schnell noch abnehmen will, ersetze ich einfach die herkömmliche Pasta durch Zucchini-Nudeln. Das schmeckt superlecker und hat kaum Kalorien. Dazu gibt es ein leckeres Kräuter-Pesto!“

10. Feines Frühstück

Jennifer Lange

„Ich ersetze normales Mehl durch Kichererbsenmehl“, verrät Jenny. „Morgens mache ich damit Pancakes.“ Die Proteine und Ballaststoffe halten lange satt und beugen dem Heißhunger vor!

11. Body-Lifting

Paulina Swarovski

„Für die Bikini-Figur mache ich Übungen mit dem Eigengewicht“, erklärt Paulina. Bauch, Beine und Po werden so gleichzeitig trainiert. Tipp: die „Freeletics“-App!

12. Sportlich sexy

Sie hat die Trendsportart für sich entdeckt: „Ich liebe es einfach“, schwärmt Jenny von ihrem Pole-Workout. Was einfach aussieht, ist ganz schön anstrengend. Vorteil: Es macht nicht nur Spaß, sondern trainiert auch alle Muskelgruppen. Kurse gibt es mittlerweile in nahezu jeder Stadt!

13. Schlank-Strom

Mariella Ahrens

Ich schwöre auf EMS-Training“, verrät Schauspielerin Mariella Ahrens (50). Das Trainieren mit Strom verbrennt in nur 15 Minuten rund 500 Kalorien, stärkt die gesamte Muskulatur und lässt die Pfunde purzeln.

14. Easy Yoga

„Auch wenn es ein alter Hut ist, ich habe Yoga für mich entdeckt“, so die Fünffach-Mama. Unser Tipp: Die App „Daily Yoga“ bietet Übungen für Anfänger und Profis. Vorteil: Das Workout ist auch im Bikini am Strand möglich!

15. Power-Peeling

„Ich gehe zu Blackbike. Das ist ein intensives 45-Minuten-Spinning auf dem Fahrrad. Außerdem schwöre ich auf Peelings – am besten aus Haselnüssen und Haferkleie. Das entspannt und entschlackt!“

16. Detox-Drink

Annabelle Mandeng

„Ich mixe mir immer einen Sellerie-Drink. Zutaten: Wasser und Sellerie“, rät die Sport-Expertin. Clever, denn in der Staude stecken viele Ballaststoffe. Zudem beugt man Heißhunger vor.

17. Kick it like Kim

Sophie Hermann

Kick it like Kim „Ich schwöre auf das Body-Sculpting-Workout von . Anstrengend, aber sehr effektiv!“

18. Cheat Day erlaubt!

„Ich verzichte sechs Tage auf Kohlenhydrate und Zucker. Einmal die Woche darf man nach Herzenslust schlemmen!“

19. Entspannt schlank

Marie Amere

„Ich mache kurz vor dem die Radiofrequenztherapie von Bewei. Dabei liegt man auf einer Liege, während Radiowellen das Bindegewebe entschlacken.“

20. Kälte-Sauna

„Ich gehe zu Cryomotion. In der Eis-Sauna friert man drei Minuten lang bei –150 °C. Dabei verbrennt man rund 800 Kalorien und strafft das Bindegewebe!“

