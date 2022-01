Ben Zucker: Aus und vorbei! Sein Glück liegt in Scherben!

"Wir sind gerade bei der Band-Probe für unsere Arena-Tour, die soeben abgesagt wurde. Wir sind alle ein bisschen bestürzt und genervt! Aber wir sind zuversichtlich und proben jetzt für die Sommer-Termine für euch. Seid gespannt!", offenbart Ben nun voller Wehmut via "Instagram". Das so eine Hiobsbotschaft von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! So kommentieren sie: "Es bricht gerade mein Herz. Befürchtet habe ich es ja, aber jetzt tut es weh. Ich hatte mich so auf Bielefeld gefreut." sowie "Es war abzusehen und es ist einfach nur scheiße. Aber ich hoffe und wünsche mir, dass sämtliche Künstler deswegen nicht verurteilt werden." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Ben im Sommer wieder mit seinen Fans gemeinsam feiern kann...