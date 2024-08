Ben Zucker: Bittere Tränen im Gefängnis! Das war der Wendepunkt in seinem Leben

Es war der absolute Tiefpunkt in seinem Leben – eine Zeit, die er nie vergessen wird. Im Gefängnis lernte Ben Zucker dann die Freiheit in ihrer tiefsten Bedeutung zu schätzen. "Der Schlüsselmoment war, als ich in eine Zelle gebracht wurde. Jemand begleitete mich hinein, sagte 'Gute Nacht' und ging wieder hinaus. Dann schloss er die Tür. Da habe ich wirklich geheult wie ein Schlosshund", erzählt er gerührt. Doch dieser Moment im Knast war zugleich der Funke, der in ihm eine Entschlossenheit entfachte. Er wollte endlich etwas aus seinem Leben machen!