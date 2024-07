Goodbye Deutschland: Die traurigen Schicksalsschläge der Auswanderer!

Im Frühjahr 2011 wanderte Jens Büchner mit seiner damaligen Lebensgefährtin Jennifer Matthias nach Mallorca aus. Das Paar eröffnete in Cala Millor die Boutique "Store & More". Nach der Trennung im Jahr 2013 führte Jennifer diese alleine weiter. Jens probierte sich anschließend als Schlagersänger und schaffte es, sich sowohl auf der Insel, als auch in Deutschland einen Namen zu machen. Bei einem Auftritt lernte er im Sommer 2015 seine spätere Ehefrau Daniela Karabaş bei einem Stadtfest in Delmenhorst kennen. Die beiden wurde 2016 Eltern von Zwillingen und heirateten im Juni 2017. Danni brachte außerdem drei Kinder aus erster Ehe mit in die Beziehung. Auch Jens hat neben Sohn Leon, aus der Beziehung mit Jennifer Matthias, zwei erwachsene Töchter aus erster Ehe.

Danni und Jens genossen ihr Patchwork-Familienleben in vollen Zügen und erklärten, ineinander das "große Glück" gefunden zu haben. Doch dieses sollte leider nur kurz anhalten. Jens erkrankte an Lungenkrebs und starb an dessen Folgen am 17. November 2018. Bis heute trauert Danni öffentlich um ihren Ehemann und teilt ihr Leben als alleinerziehende Mutter und Witwe mit der Welt.