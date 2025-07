Ben Zucker: Heimliche Hochzeit mit seiner Freundin? Er packt endlich aus

Auf jeden Fall scheint es ihm sehr ernst zu sein. Der Sänger, der aktuell auf großer Open-Air-Tour ist, hat sich sogar ein neues Haus direkt an der Ostsee mit eigenem Anleger gekauft, um sein neues Liebesglück in Ruhe genießen zu können. Außerdem hat Ben in den vergangenen Monaten viel Zeit mit dem Schreiben seiner Biografie verbracht, die am 10. September erscheint. Darin erzählt er über seine bewegte Vergangenheit mit finanziellen Schwierigkeiten und einem Gefängnisaufenthalt. Hätte er rückblickend gern etwas anders gemacht? Ben: "Ich habe Fehler gemacht, musste dafür bezahlen. Möchte ich das noch einmal durchmachen? Nein! Aber die Fehler haben mich zu dem Menschen geformt, der ich heute bin. Ein Kämpferherz!"