Ben Zucker: Sucht-Beichte! „Ich bin noch nicht so weit”
Ben Zucker spricht offen über seine Alkohol-Sucht – und verrät, wieso er sich immer noch den einen oder anderen Drink gönnt.
Ben Zucker hatte es nicht immer einfach!
© IMAGO / pictureteam
Mit diesen Worten erschüttert Ben Zucker seine Fans: „Ja, ich bin alkoholkrank.“ Im Zuge der Veröffentlichung seiner Biografie „Kämpferherz“ legt der Sänger eine schockierende Sucht-Beichte ab: Der Alkohol lässt ihn einfach nicht los.
Mit dem Ruhm kam der Absturz
Schon als Teenager probierte Ben Zucker Alkohol, doch die Sucht kam erst mit dem Ruhm: „Ich hatte nie Schwierigkeiten mit Alkohol, das kam erst viel später, dafür aber dann umso intensiver.“
Um die Nervosität vor Auftritten zu dämpfen, griff er immer öfter zum Glas. 2020, während der Corona-Zeit, rutschte er vollends ab: Wodka wurde sein ständiger Begleiter. „Meist eine Flasche Wodka über den Tag verteilt. Das ging manchmal mittags schon los. Ich geriet in eine Abwärtsspirale.“
Seine Liebe zerbrach an der Sucht
Die Sucht zerstörte sogar seine Beziehung – seine Freundin hatte gegen den „Dämon Alkohol“ einfach keine Chance. Der vorläufige Wendepunkt kam, als Ben unter der Dusche stand, mit 15 Kilo mehr auf den Rippen: „Ich verlor meine Selbstachtung und fand mich abstoßend.“
Er stellte die Ernährung um, trainierte, machte eine Therapie. Doch der Alkohol lässt ihn nicht los: „Ich habe nicht gänzlich mit dem Trinken aufgehört. Ich trinke nach wie vor meinen Wodka auf Eis als Belohnung nach einem Konzert oder wenn ich zur Ruhe komme. Aber richtig steuern kann ich das nach wie vor nicht.“ Abstinent leben? Zu schwer: „Ich bin noch nicht so weit, ganz auf Alkohol zu verzichten. Das schaffe ich einfach noch nicht.“
Das neue Blatt