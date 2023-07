Ben Zucker: Traurige Abwärtsspirale! Niemand hat etwas geahnt

Drei Monate betäubte der Sänger seine Langeweile und Kummer. Doch an einem Tag änderte sich plötzlich alles. Ben Zucker saß am Küchentisch und schaute sich alte Bilder von sich an. Ihm fiel auf: ",Mensch, das ist gar nicht so lange her und ich sehe auf den Bildern zehn Kilo leichter aus.‘ Ich beschloss, dass ich mein Leben wieder in den Griff bekommen muss!"

Aber wie? "Ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken." Und dann erstellte sich der 39-Jährige einen Plan. Die erste Etappe: Aktiver werden und mindestens 10 000 Schritte am Tag gehen. Das ist einfach, das kann jeder schaffen, dachte er sich. "Ich bin normalerweise auch nicht faul, bin immer bei mir. Ich stehe gerne früh auf und starte motiviert." Der Musiker wollte daran wieder anknüpfen.

Den Sport integrierte er immer mehr in sein Leben. "Das macht den Kopf frei und schafft Platz für neue Ideen." Auch seine Ernährung stellte er um. "Ich achte darauf, weniger ungesunde Fette und Kalorien zu mir zu nehmen. Und nach 18 Uhr esse ich nichts mehr."