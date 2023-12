"Bergdoktor"-Star Andrea Gerhard: "Ich habe in meinem Leben rigoros aufgeräumt!"

Mit den guten Vorsätzen an Silvester ist das so eine Sache. Man nimmt sie sich immer wieder vor – und ganz schnell sind sie wieder vergessen. Bei "Bergdoktor"-Star Andrea Gerhard (40, ab 4. 1., ZDF) sieht das etwas anders aus. "Das Neue Blatt" traf die sympathische Schauspielerin bei der Unicef-Benefiz-Talkshow "Unterhaltung am Meer" in Timmendorfer Strand.