"Berlin - Tag & Nacht"-Star Patrick Fabian: Trennung von Freundin Lea!

Patrick kämpft mit den Tränen

"Patrick und ich haben es nicht geschafft. Wir werden künftig getrennte Wege gehen. Wir werden durch unsere Tochter für immer miteinander verbunden bleiben, aber ein Liebespaar sind wir nicht mehr", erklärt Lea laut "Promiflash" auf ihrem Instagram-Kanal.

Und Patrick? Der berichtet mit Tränen in den Augen, dass die beiden derzeit eine schwere Phase haben. Aufgeben will er jedoch nicht. "Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen", ist er sich sicher. "Auf jeden Fall weiß ich zwar, dass wir in einer Wegwerfgesellschaft leben. Aber wir wollen das nicht einfach wegwerfen." Mehr wollen die beiden bisher offenbar noch nicht dazu sagen. Bleibt abzuwarten, ob sie sich wieder zusammenraufen oder ob die Beziehung wirklich endgültig vorbei ist...