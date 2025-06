Bernhard Bettermann: Das stört ihn an seiner "In aller Freundschaft"-Rolle

Trotz der Schwierigkeiten sieht Bernhard Bettermann seine Rolle in der Serie auch als großes Glück. Im Interview schwärmt er vom positiven Klima am Set und hebt die Authentizität der Serie hervor – das sei ein Grund für den langanhaltenden Erfolg. "In aller Freundschaft" läuft derzeit bereits in der 28. Staffel in der ARD und erreicht wöchentlich ein Millionenpublikum.