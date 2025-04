"In aller Freundschaft": Schauspielerin verkündet endgültiges Aus

Nun jedoch die traurige Wahrheit: Uta Schorn wird nicht in die Öffentlichkeit zurückkehren. Das ließ ihre Tochter Danne Hoffmann (56) nun die Zeitschrift "Neue Post" wissen. Die einstige Barbara-Grigoleit-Darstellerin wolle sich weiterhin auf ihre Gesundheit konzentrieren – fernab des Medienrummels. Eine traurige Nachricht für alle Fans der Schauspielerin, die vor allem die "In aller Freundschaft"-Zuschauer für so viele Jahre begeistert hat. Bleibt nur zu hoffen, dass es für Uta Schorn trotzdem weiterhin bergauf geht und sie ihr Ziel eines selbstbestimmten Lebens am Ende doch noch erreichen wird. Wir drücken die Daumen und wünschen weiterhin gute Besserung!