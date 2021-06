Bettina und Christian Wulff: Liebes-Sensation! Es wurde offiziell bestätigt

Die beiden sollen sogar schon wieder zusammen wohnen, wie die 47-Jährige in einem Interview mit der "Neuen Presse" bestätigt. "Wir leben zusammen", so Bettina Wulff. Die beiden haben mit Linus (13) auch einen Sohn und Bettina Wull brachte den 18-jährigen Leander Balthasar mit in die Beziehung, Christian die 28-jährige Annalena - das Familienglück dürfte nun wieder perfekt sein. Sie plauderte auch aus, dass das Paar aufgrund der Corona-Pandemie derzeit viel zu Hause sei. "Plötzlich sind Mama und Papa, oder zumindest einer von beiden, ständig zu Hause", sagt sie über die Situation.