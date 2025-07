Wollny Kinder: Alle elf auf einen Blick!

Während die bekannten Wollny-TV-Schwestern Sarafina, Sylvana oder Loredana ihren Geschwistern mit ihrer starken Präsenz in den sozialen Medien fast täglich die Show stehlen, bleiben einige der Wollny-Kinder am liebsten unerkannt im Hintergrund. Seit dem dramatischen Familienkrach und der tragischen Trennung von Papa Dieter und Mama Silvia im Jahr 2012 leben nur noch sieben von ursprünglich elf Sprösslingen gemeinsam mit einigen Enkelkindern im Familienhaus der Wollnys in Ratheim. Welche Kinder hinter den Kulissen zur Wollny-Familie gehören und wer sich so richtig verkracht hat, erfahrt ihr in unserem Background-Check.