Bianca Censori: Herzlichen Glückwunsch! Endlich weg von Kanye West

Dass Kanye West nicht gerade für Besonnenheit steht, ist kein Geheimnis. In den vergangenen Jahren fiel er immer wieder durch antisemitische und rassistische Äußerungen auf, bot sogar Shirts mit Hakenkreuzen an. Dass jemand mit solch gefährlichen Provokationen die Aufmerksamkeit immer wieder auf sich ziehen will, lässt sich nur schwer ertragen – aber mindestens genauso tragisch ist, dass Frauen wie Bianca Censori offenbar jahrelang an seiner Seite ausharren mussten.

Auch wenn ein Sprecher des Paares die Trennung zuletzt noch dementiert hatte – Kanyes eigene Worte in "Bianca" lassen keinen Zweifel mehr. Er selbst sagt: "Mein Baby ist weggelaufen." Und wir sagen: Gut so, Bianca! Lauf. Und komm bitte nie wieder zurück.